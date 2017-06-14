Продукция Himalaya Herbals
Популярные товары Himalaya Herbals
Спеман (Speman) для мужского здоровья, 60 таб
Ашвагандха (Ashvagandha), 60 таб
Шатавари (Shatavari), 60 таб
Трифала (Triphala), 60 таб
Ним (Neem), 60 таб
Брами (Brahmi), 60 таб
Диабекон Двойная сила (Diabecon DS), 60 таб
Крем против выпадения волос (Anti-Hair Fall Cream), 100 мл
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Лучшие цены Himalaya Herbals
Спеман (Speman) для мужского здоровья, 60 таб
Ашвагандха (Ashvagandha), 60 таб
Шатавари (Shatavari), 60 таб
Тентекс Форте (Tentex Forte), для мужского сексуального здоровья, 100 таб
Румалая (Rumalaya), 60 таб
Ласуна (Lasuna), 60 таб
Диабекон Двойная сила (Diabecon DS), 60 таб
Очищающее средство для лица с персиком
Индийская компания – производитель косметики и БАДов Himalaya Herbals с 1934 – го изготавливает бьюти средства, лекарственные препараты на основе знаний древнего учения аюрведы. Безусловные преимущества аюрведических средств — натуральность, безопасность. Натуральная косметика и БАДы Himalaya Herbals создаётся с использованием древних секретов здоровья, красоты, гармонично соединившихся с инновациями. Формулы лекарств разрабатываются лучшими специалистами.
Забота о здоровье и красоте
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