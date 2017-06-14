Продукция Himalaya Herbals

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Популярные товары Himalaya Herbals

    -7%
    speman
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    Спеман (Speman) для мужского здоровья, 60 таб

    440.00руб. 410.00руб.
    Спеман – натуральное средство, действие которого направлено на улучшение репродуктивных функций и поддержание мужского здоровья. Его активные компоненты улучшают кровоснабжение органов малого таза, стимулируют сперматогенез, снижают вязкость спермы и повышают подвижность сперматозоидов.
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    -5%
    Ашваганда
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    Ашвагандха (Ashvagandha), 60 таб

    410.00руб. 390.00руб.
    Повышает способность организма поддерживать физическую нагрузку и помогает снять стресс, усталость и бессонницу.
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    -7%
    Shatavari
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    Шатавари (Shatavari), 60 таб

    420.00руб. 390.00руб.
    Himalaya Shatavari – это натуральный растительный экстракт. Шатавари считается наиболее полезной травой для женщин, так как она помогает сбалансировать женскую гормональную систему.
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    Triphala
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    Трифала (Triphala), 60 таб

    420.00руб.
    Трифала (Triphala) широко используется в большом количестве аюрведических препаратов и считается эффективным очистителем крови. Помогая детоксикации печени, стимулирует секрецию желчи и способствует естественному уровню холестерина в организме.
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    Neem
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    Ним (Neem), 60 таб

    420.00руб.
    Himalaya Ним является одной из наиболее широко используемых аюрведических добавок и используется для детоксикации организма. Это горькая тонизирующая трава, которая очищает организм от токсинов, поддерживая естественную воспалительную реакцию организма и его способность заживлять раны.
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    Brahmi
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    Брами (Brahmi), 60 таб

    420.00руб.
    Himalaya Brahmi поддерживает функции мозга, такие как ясность ума, сознание, концентрация внимания. Оживляет ум, а также расслабляет его.
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    -11%
    Diabecon (DS)
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    Диабекон Двойная сила (Diabecon DS), 60 таб

    650.00руб. 580.00руб.
    Диабекон ДС используется для диабета, высокого уровня сахара в крови, антидиабетического, сахарного диабета 2 типа, гипергликемии, аппендицита, диабета 2 типа, ожирения, болезни Альцгеймера, нарушений обмена веществ и других состояний.
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    Крем от выпадения волоос
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    Крем против выпадения волос (Anti-Hair Fall Cream), 100 мл

    520.00руб.
    Крем против выпадения волос Himalaya - это эксклюзивная, ежедневная формула, которая сокращает выпадение волос и способствует укреплению волосяных фолликулов. Полезные свойства важнейших трав в составе крема - Брингараджа и Амла - способствуют питанию волос от самых корней, снижению их выпадения, улучшению роста и укреплению волосяных луковиц.
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    Brahmi

    Брами (Brahmi), 60 таб

    420.00руб.
    Himalaya Brahmi поддерживает функции мозга, такие как ясность ума, сознание, концентрация внимания. Оживляет ум, а также расслабляет его.
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    Ашваганда

    Ашвагандха (Ashvagandha), 60 таб

    410.00руб. 390.00руб.
    Повышает способность организма поддерживать физическую нагрузку и помогает снять стресс, усталость и бессонницу.
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    menosan

    Меносан (Menosan), 60 таб

    750.00руб.
    Himalaya Menosan – это особый растительный препарат, который помогает женщинам справляться с дискомфортом и неприятными симптомами, связанными с менопаузой. Клинические испытания и исследования показали, что Menosan является идеальной альтернативой гормональной заместительной терапии (HRT), без сопутствующих рисков и побочных эффектов.
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    Reosto

    Реосто (Reosto), 60 таб

    670.00руб.
    Способствует облегчению остеопороза и остеоартроза. Reosto Himalaya облегчает боль в костях и помогает в быстром заживлении переломов. Поддерживает раннюю регенерацию соединительной ткани и минерализацию костей после переломов. Помогает организму восстановить плотность и упругость костей и помогает предотвратить остеопороз. Снимает боль в костях.
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    Shatavari

    Шатавари (Shatavari), 60 таб

    420.00руб. 390.00руб.
    Himalaya Shatavari – это натуральный растительный экстракт. Шатавари считается наиболее полезной травой для женщин, так как она помогает сбалансировать женскую гормональную систему.
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    Крем для ног

    Крем для ног Футкеа (Footcare Cream), 20 г

    230.00руб.
    Крем для ног Himalaya обеспечивает эффективную защиту от сухих и потрескавшихся пяток. Смягчает шероховатость ног и делает их гладкими и нежными.
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    Brahmi

    Брами (Brahmi), 60 таб

    420.00руб.
    Himalaya Brahmi поддерживает функции мозга, такие как ясность ума, сознание, концентрация внимания. Оживляет ум, а также расслабляет его.
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    Ашваганда

    Ашвагандха (Ashvagandha), 60 таб

    410.00руб. 390.00руб.
    Повышает способность организма поддерживать физическую нагрузку и помогает снять стресс, усталость и бессонницу.
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    Румалая гель

    Румалая гель (Rumalaya Gel), 30 г

    290.00руб.
    Гель Rumalaya – это препарат местного значения, рекомендуемый для снятия болей в суставах, вывихов и растяжений, а также напряжения и жесткости в мышцах.
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    speman

    Спеман (Speman) для мужского здоровья, 60 таб

    440.00руб. 410.00руб.
    Спеман – натуральное средство, действие которого направлено на улучшение репродуктивных функций и поддержание мужского здоровья. Его активные компоненты улучшают кровоснабжение органов малого таза, стимулируют сперматогенез, снижают вязкость спермы и повышают подвижность сперматозоидов.
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    Confido

    Конфидо Хималая (Confido Himalaya), 60 таб

    440.00руб.
    Действует как афродизиак, который увеличивает количество спермы и повышает либидо.
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    Gasex

    Газекс (Gasex), 100 таб

    420.00руб.
    Gasex обладает пребиотическим, противовоспалительным, гепатозащитным, желчегонным, антимикробным и антиоксидантным действием.
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    Лучшие цены Himalaya Herbals

      -7%
      speman
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      Спеман (Speman) для мужского здоровья, 60 таб

      440.00руб. 410.00руб.
      Спеман – натуральное средство, действие которого направлено на улучшение репродуктивных функций и поддержание мужского здоровья. Его активные компоненты улучшают кровоснабжение органов малого таза, стимулируют сперматогенез, снижают вязкость спермы и повышают подвижность сперматозоидов.
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      -5%
      Ашваганда
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      Ашвагандха (Ashvagandha), 60 таб

      410.00руб. 390.00руб.
      Повышает способность организма поддерживать физическую нагрузку и помогает снять стресс, усталость и бессонницу.
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      -7%
      Shatavari
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      Шатавари (Shatavari), 60 таб

      420.00руб. 390.00руб.
      Himalaya Shatavari – это натуральный растительный экстракт. Шатавари считается наиболее полезной травой для женщин, так как она помогает сбалансировать женскую гормональную систему.
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      -4%Распродано
      tentex-forte
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      Тентекс Форте (Tentex Forte), для мужского сексуального здоровья, 100 таб

      1,450.00руб. 1,390.00руб.
      Аюрведический препарат для мужчин среднего и пожилого возраста, который способен поддержать активную интимную жизнь до глубокой старости.
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      -7%
      Rumalaya
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      Румалая (Rumalaya), 60 таб

      550.00руб. 510.00руб.
      При артрите, боли в суставах и радикулите Таблетки Rumalaya помогают контролировать воспалительные процессы и помогают уменьшить отек и облегчить боль. Поддерживают организм для восстановления подвижности суставов и улучшения кровообращения.
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      -7%
      Чеснок
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      Ласуна (Lasuna), 60 таб

      450.00руб. 420.00руб.
      Таблетки Ласуна снижают уровень липидов в крови, модулируя ключевые ферменты в печени, отвечающие за биосинтез холестерина. Ласуна также помогает предотвратить уплотнение кровеносных сосудов, уменьшая накопление липидов в артериях.
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      Diabecon (DS)
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      Диабекон Двойная сила (Diabecon DS), 60 таб

      650.00руб. 580.00руб.
      Диабекон ДС используется для диабета, высокого уровня сахара в крови, антидиабетического, сахарного диабета 2 типа, гипергликемии, аппендицита, диабета 2 типа, ожирения, болезни Альцгеймера, нарушений обмена веществ и других состояний.
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      -5%
      Очищающее средство для лица с персиком
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      Очищающее средство для лица с персиком

      200.00руб.
      Средство для умывания лица с персиком Himalaya специально разработано с использованием пикантной свежести персика и глубокого очищающего действия натуральных гранул, которые помогают удалить избыток жира, грязь и примеси. Средство обеспечивает отсутствие жира в течение всего дня и делает лицо мягким, здоровым и свежим.
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      Стимулирует активность мозга
      Брахми (Brahmi)
      Антистресс
      Тоник для мозга
      Концентрация внимания
      420 руб
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      Мужское здоровье
      Спеман (Speman)
      Репродукция
      Потенция
      Кровоснабжение органов малого таз
      410 руб
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      Индийская компания – производитель косметики и БАДов Himalaya Herbals с 1934 – го изготавливает бьюти средства, лекарственные препараты на основе знаний древнего учения аюрведы. Безусловные преимущества аюрведических средств — натуральность, безопасность. Натуральная косметика  и БАДы Himalaya Herbals создаётся с использованием древних секретов здоровья, красоты, гармонично соединившихся с инновациями. Формулы лекарств разрабатываются лучшими специалистами.

      Забота о здоровье и красоте

      Himalaya Herbals создаёт средства по уходу за волосами, кожей лица, телом, предлагает лечебные препараты, востребованные даже взыскательными потребителями. Индийская фирма Himalaya изготавливает продукцию на базе природных компонентов, проходящих строгое лабораторное тестирование перед отправкой в производство. Контроль этапов изготовления позволяет специалистам фирмы не сомневаться в действенности и безвредности продукции. Бренд гарантирует видимые результаты от применения.

      Купить Гималаи в Москве – получить комплексный уход

      Ассортимент продукции Гималаи не ограничивается лекарствами из Индии. В коллекции представлены лечебные препараты для волос, кожи лица и тела, бады, ветеринарные продукты, средства для ухода за ротовой полостью. Обеспечить бережную комплексную заботу с изделиями от именитого товаропроизводителя несложно. Бонус – приятная цена.

      Интернет – магазин реализует оригинальную индийскую косметику и БАДы. Многие постоянные клиенты убедились (судя по отзывам): с нами комфортно сотрудничать. Купить натуральную продукцию индийского производителя с доставкой можно, сделав заказ из любого города.

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